WWE Extreme Rules 2022: ¿Dónde y a qué hora ver la función?

La WWE presenta una de las noches más esperadas entre los aficionados, WWE Extreme Rules, en donde todos los combates serán con reglas especiales.

Este fin de semana, todas las grandes rivalidades en la WWE buscarán culminar de la forma más violenta, con reglas extremas.

En este evento se pondrá en juego los títulos mundiales femeniles de Raw y Smackdown, además de que se realizará la fosa de la pelea, en donde Seth Rollins y Matt Riddle se enfrentarán y Daniel Cornier será el árbitro especial invitado.

Una noche muy especial para los fanáticos de WWE, por lo que te dejamos todos los detalles.

WWE Extreme Rules

Fecha: Sábado 8 de octubre

Horario: 19:00 horas

Canales de transmisión: Fox Sports Premium y WWE Network.

Cartelera de WWE Extreme Rules 2022.

Campeonato de Mujeres de Raw: Bianca Belair (c) vs. Bayley – Ladder Match

Campeonato de Mujeres de SmackDown: Liv Morgan (c) vs. Ronda Rousey – Extreme Rules

Matt Riddle vs. Seth “Freakin” Rollins – Fight Pit

Drew McIntyre vs. Karrion Kross – Strap Match

Edge vs. Finn Balor – I Quit Match

The Brawling Brutes (Sheamus, Ridge Holland, and Butch) vs. Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser, and Giovanni Vinci) – Six-Man Tag Team Good Old Fashioned Donnybrook Match

