VIDEO: Álvaro Morales se burla de Jorge Pietrasanta por eliminación de Chivas

Álvaro Morales, conductor de ESPN, sigue disfrutando de la eliminación de las Chivas a manos del Puebla, en el repechaje de del Apertura 2022, y ahora se burló de su compañero Jorge Pietrasanta que es aficionado del Rebaño sagrado.

Durante la emisión del programa Futbol Picante de este lunes 10 de octubre, el Brujo se subió a la mesa del panel y le celebró en la cara el triunfo de la Franja.

“¿Qué pasó Pietra, qué pasó Pietrinha? Eliminaron a las Chivas rayadas del Guadalajara. Qué maravilloso es hacer televisión”, dijo Morales.

La cara de Jorge fue de fastidio y dijo: “Graben esta payasada. Lo que me encanta es de lo que vives, de burlarte de los Pumas, de burlarte del Guadalajara. No te importa otra cosa, lo que único que te interesa es burlarte de los Pumas y de las Chivas, de eso vives, de eso comes, está clarísimo. No creí conocer a alguien que fuera capaz de hacer la payasada que acabas de hacer. Y luego te enojas porque el otro día te dije que eras un estúpido”.

Álvaro no se detuvo y le constestó “después de tanto defender a sus Chivas, ¿quién quedó como estúpido”. A lo que Pietrasanta reviró diciendo que no las defendió y que él mismo dijo que Puebla iba a superar al Rebaño. Finalmente el Brujo se acercó a apapachar a Pietra, quien lucía incómodo.

Todo esto se dio mientras Héctor Huerta y Jared Borgetti era testigos. El primero lució más alegre, pero el exfutbolista se mostraba inconforme con lo que sucedía enfrente de él.