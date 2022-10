Javier Aguirre fue buscado por AMLO para campaña presidencial, revela libro

Javier Aguirre, uno de los entrenadores mexicanos más mediáticos en los últimos años, ahora está en una nueva polémica, después de que revelaron que fue buscado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador para la campaña del 2006.

En el libro ‘El rey del cash’, escrito por Elena Chávez, reveló en el capítulo ‘César el hermano’ que el Vasco Aguirre fue buscado por AMLO para la campaña presidencial del 2006.

En el teto se apunta a que César Yáñez, uno de los hombres de confianza del actual mandatario, fue el encargado de viajar a España para convencer al entrenador mexicano se ser parte de la campaña del candidato para aquel año.

Y es que, de acuerdo a la autora, López Obrador buscaba a una figura mediática y que Javier, quien venga de dirigir al Tri en el Mundial del 2002, y que se encontraba en el Osasuna en ese año, era una gran opción.

Pero el ex jugador rechazó la oferta, aunque no se dieron más detalles de la razón específica por la que no “tomó la oferta”.

Javier Aguirre, en julio del 2006 terminó su proceso con el Osasuna, para dirigir al Atlético de Madrid.

En su experiencia después de esta aventura estuvo una vez más la Selección mexicana, el Espanyol, la Selección de Japón, el Al-Wahda, la Selección de Egipto, el Leganés de España, Rayados de Monterrey y actualmente está en el Mallorca, en La Liga.

