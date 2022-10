Barcelona iguala con el Inter y mantiene una ligera esperanza

Barcelona mantiene una ligera esperanza de seguir con vida en la Champions League, después de que igualó a tres goles con el Inter de Milán.

Los blaugrana iniciaron el partido con muchas ganas, intentando hacer pesar el Camp Nou, pero los neroazzuri lograron controlar las ansias de su rival y poco a poco le fueron bajando el ritmo.

Al minuto 16, los italianos estuvieron cerca de inaugurar el marcador. Un remate de Edin Dzeko pegó en el travesaño y pico sobre la línea de gol. Los jugadores del Inter pedían el gol, pero el árbitro señaló que la pelota no había entrado.

Fue hasta el 39′ cuando cayó el primer tanto del partido. Raphinha habilitó a Sergio Busquets casi a la altura de la línea de meta y este centró para Ousmane Dembélé, quien llegó para empujar la redonda al fondo de la portería.

En el segundo tiempo, el Inter tomó el control del juego y rápidamente encontró la anotación, con ayuda blaugrana. En un centro, que parecía que no traía nada, Gerard Piqué se confió y dejó pasar el balón, situación que aprovecho Nicollo Barella para ganarle la espalda y definir ante la salida de Mac-André ter Stegen.

Al 62′, Lautaro Martínez recibió un balón en el área, con un movimiento se quitó a Eric García y definió con un derechazo para poner al frente al club italiano.

En la recta final del partido, al 81′, Robert Lewandowski igualó los cartones. Tras un mal despeje, le cayó el balón y sacó un disparo, que alcanzó a ser desviado por un defensa y que dejó sin posibilidades de reaccionar al portero André Onana.

Pese a esto, el Inter no se rindió y al 88′ en un contragolpe Robin Gosens volvió a marcar para los neroazzuri, lo que parecía acabar con las aspiraciones del Barça.

Sin embargo, al 91′, ya volcado al frente, Piqué mandó un centro y Lewandowski hizo un gran remate de cabeza para anotar el 3-3 y evitar la tragedia.

Con el empate, el Inter queda segundo en el Grupo C con siete unidades y el Barcelona es tercero con cuarto. Para poder calificar a octavos de final, los blaugrana deben ganar sus últimos dos juegos y que los italianos no ganen sus últimos dos compromisos. El Bayern Múnich ya está calificado con 12 unidades y el Viktoria Plzen está eliminado al no sumar ni una.