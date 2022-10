Desea Miguel Herrera primera final con Tigres

Los Tigres de Miguel Herrera se han quedado cortos de los objetivos en las últimas dos liguillas, por lo que en este Apertura 2022 los felinos están mentalizados en jugar una liguilla perfecta.

Previo a enfrentar la ida de los cuartos de final contra el Pachuca, el “Piojo” habló en rueda de prensa de la importancia de no cometer equivocaciones en esta fase final del campeonato.

“No tengo ansiedad, por supuesto que tengo ganas de llegar a una final, pero no me vuelvo loco. Sí tengo muchas ganas de llegar a una final con los jugadores llevándome ahí. Hay que hacer las cosas mejor, no cometer equivocaciones”, mencionó Herrera.

[ 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille ]

Tigres terminó la fase regular en la quinta posición, por lo que enfrentará con desventaja esta primera serie contra los tuzos, por lo que el estratega sabe de lo complicado que será superar al rival en turno.

“Normalmente la serie más pareja es la del cuarto contra el quinto, porque no hay gran diferencia de puntos. Ya en la Liguilla cualquiera te puede dar un susto. Tendremos que superar a un equipo muy dinámico y con buenos jugadores”, expresó.

Por último, Herrera recalcó la importancia de que Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac se encuentren en buen momento por su experiencia y calidad en esta clase de instancias.

“Es muy importante que aparezcan, Nahuel y André vienen siendo las figuras desde que llegaron, no aparecen apenas hoy, siempre que se necesitan levantan la mano y por ello se habla de ellos en todo momento”, concluyó.