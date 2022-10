Pollo Ortíz responde a la hija del ‘Piojo’ Herrera

Los partidos de repechaje y liguilla en el futbol mexicano suelen ser más atractivos que los del torneo regular, no importa cuándo leas esto. Muestra de ello son los recientes encuentros entre miércoles y jueves donde el Tigres contra Necaxa resaltó por el polémico penal que Gignac convirtió en gol y a la postre le dio el triunfo a los felinos.

El ahora relator de HBO Raoúl Ortíz escribió en su cuenta de Twitter que, en el duelo entre Necaxa y Tigres por el repechaje, era una “oportunidad de oro para Necaxa... podrá apagar el Volcán?”. La respuesta más sobresaliente la dio Mishelle, hija del técnico de los Tigres Miguel Herrera.

Ortíz no dudó en responderle a la hija del Piojo (Captura de pantalla/Redes sociales)

Te recomendamos: Aficionada se muestra en toples para celebrar gol de Tigres.

“Gignac te dejo así” y acompañado de un par emojis con cara de payaso, fue como respondió la hija del “Piojo” Herrera luego del resultado entre ambos equipos. El 10 de los felinos anotó un doblete en el encuentro y para Mishelle fue sinónimo de cerrarle la boca al comentarista mexicano.

El “Pollo” respondió tranquilamente con un: “A mí? Jaja a mí me da igual. Yo le voy al Ame, Mish... al que tú le ibas también. Es normal que Mish le vaya al equipo de su papá. Sería raro que no lo hiciera jajaja... sólo quería decir que a mi me da igual si pasa Necaxa o Tigres. Son lo mismo para mí. Saludos, no le tiren, todos pensaríamos igual. Ánimo”.

Es normal que Mish le vaya al equipo de su papá. Sería raro que no lo hiciera jajaja... sólo quería decir que a mi me da igual si pasa Necaxa o Tigres. Son lo mismo para mí. Saludos, no le tiren, todos pensaríamos igual. Ánimo. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) October 9, 2022

También puedes leer: Muestra tu verdadero potencial con la laptop Vivobook Pro 14.

Los Tigres vencieron por la mínima diferencia a Pachuca por el duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2022. El juego de vuelta será en el estadio Hidalgo el domingo 16 del presente mes a las 21:06 horas, tiempo del centro de la ciudad de México.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV: