Tecatito Corona no concentrará con el Tri previo a Qatar 2022

A poco menos más de un mes de que se realice la copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección mexicana no podrá contar con Jesús ‘Tecatito’ Corona, después de que el Sevilla será quien termine con la recuperación del delantero.

En conferencia, Jorge Sampaoli informó la situación médica del Tecatito Corona, quien aún cuenta con contrato con el Sevilla.

“No tengo comunicación sobre eso, Tecatito es jugador del Sevilla y el área médica es responsable de la recuperación de Tecatito, si el área médica decide que el jugador estará mejor cuidado en su selección, lo determinará el área médica con el club, que es dueño del jugador”, afirmó.

Por otra parte, Sampaoli informó que el futuro del mexicano aún no está decidido, y ni siquiera si el delantero podrá asistir a Qatar 2022.

“Hoy no podemos contar con él por su lesión, pero lo que pase de cara al futuro del jugador tendrá que ver con áreas que no me competen porque el jugador todavía no está en mis manos”.

Jesús Corona sufrió una fractura de peroné y los ligamentos del tobillo, lesión que lo podría dejar fuera de la lista de la Selección mexicana para el 2022.

