“Voy a defender esta máscara con mi vida”: Pentagón Jr.

Llegó la hora de la verdad, Pentagón Jr., uno de los luchadores que se ha consolidado en las grandes empresas a nivel internacional, tendrá uno de los retos más importantes en su carrera cuando exponga su máscara en contra de una leyenda como Villano IV.

Ante esta prueba, el Cero Miedo ha mostrado una gran preparación física y, sobre todo, se mentaliza con un triunfo que podría consolidarlo como una gran figura en la lucha libre mexicana.

¿Cómo te sientes de ser nuevamente parte de una Triplemanía?

— A pesar de que llego por caer en la Ruleta, es también parte de un reconocimiento a tantos años de sacrificio en el cuadrilátero, de estar picando piedra y qué mejor que sea en una lucha de mano a mano, por lo que ahora estoy frente a la gente que me ha apoyado y espero retribuirles a todos.

¿Qué responsabilidad existe al estar en una lucha de máscara vs. máscara?

— Estoy al 100% concentrado, estoy trabajando diario y muy fuerte para poder llevarme la mano en alto, pero, sobre todo, quiero darle un gran espectáculo a la afición que paga un boleto y que estará en la Arena Ciudad de México.

¿Cómo imaginas esta lucha en la Arena Ciudad de México?

— Será una verdadera guerra. Ambos sacaremos nuestras mejores armas y trucos, hasta una que otra maña, pero será el que mejor preparado esté el que se lleve el triunfo. Lo han visto todos, a Villano, quien ha mostrado cómo se defiende una máscara en las anteriores Triplemanías, pero eso sí le puedo decir al público, esta capucha la voy a defender con mi vida. Dejaré sangre, sudor y lágrimas para llevarme el triunfo, porque no me veo de otra forma que no sea con el triunfo. En caso de perder, no sé que pasaría con mi carrera.

¿Qué le puedes decir a Villano IV que busca llevarse el triunfo en esta edición de Triplemanía?

— Siempre lo he dicho, tengo mucho respeto por la carrera de Villano IV, es una de las personas que me inspiró para entrar a este deporte, y ya dentro también fue un gran apoyo para llegar a donde estoy y ahora nos vemos cara a cara en un cuadrilátero y tengo algunos consejos que él me dio para usarlos en su contra.

Sin embargo, Villano IV afirmó que no te dio todos sus conocimientos y que te tiene guardadas un par de sorpresas.

— Le creo, pero también he tenido una gran preparación por mi cuenta, la mía ha sido ardua, hemos estado trabajando en todo el mundo, pero la parte psicológica es una parte muy importante para poder vencer a una leyenda como él.

¿Qué representaría que tu hermano Fénix y tú se llevaran el triunfo en este evento?

— Ya hemos triunfado como pareja en varios eventos alrededor del mundo, como campeones de parejas, pero que en una misma noche él se vuelva campeón y yo termine con la mano en alto sería algo que ni siquiera puedo describir.

¿Algún consejo que hayas recibido para esta lucha?

— He platicado con mi hermano, con mi familia y lo único que puedo decirte es que me piden concentración y sobre todo, que disfrute lo que estamos haciendo, porque con la bendición de Dios, vamos a salir adelante.

¿Hay miedo en Pentagón Jr. en exponer tu máscara en un mano a mano?

— Tengo el lema que llevo desde el principio, Penta tiene “cero miedo”.

