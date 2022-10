Zandokan, El Difunto y Bestia Negra buscan conquistar la Arena Coliseo

Una vez más la Arena Coliseo de Guadalajara se hace presente en el embudo de Perú 77 con grandes luchadores que desde su primera visita en esta Arena el 23 de julio del presente año, dejaron un grato sabor de boca y a pesar de ser los visitantes, se llevaron el aplauso del público.

Zandokan Jr, El Difunto y Bestia Negra son parte del gran roster coliseíno de Guadalajara, que este sábado se presenta en la capital del país, para enfrentar a Magia Blanca, Magnus y el recién integrado Fuego.

Para Difunto esta oportunidad es una emoción indescriptible.

“La verdad me siento muy contento en ser de los pocos elegidos en pisar ese recinto tan sagrado, que ha visto crecer a tantas estrellas del Xonsejo, pues es una emoción muy tranque que no puedo explicar, me siento muy contento de pisar ese embudo de Perú 77″.

¿Cómo se siente el Rey del Mundo de llegar una vez más al embudo coliseíno de Perú 77?

“Me siento contento de volver a la Arena Coliseo de Perú 77, la Arena con más historia en México, con más tradición para mí, soy fanático también del boxeo, entonces me emociona mucho, no solo subirme al ring donde piso el Santo, Black Shadow, El Cavernario Galindo, mi padre, también me emociona subir al cuadrilátero donde triunfaron grandes boxeadores de México como Lupe Pintor, El Púas Olivares, Efrén Torres, el mismísimo Julio César Chávez, entonces contento de ser parte de la historia”.

Difunto y Zandokan Jr son poseedores de una gran escuela.

Zandokan Jr eres digno Campeón Medio de Occidente ¿contra quién te gustaría exponer el cinturón que ostentas?

Mi Campeonato está disponible para el que quiera, para el que quiera, estoy abierto para cualquier retador, no importa sea rudo, sea técnico, yo lo que quiero es exponer mi Campeonato y demostrarle a la gente por qué yo soy el campeón y por qué yo soy el rey del mundo, por qué yo tengo ese campeonato, quiero darle brillo con gente misma de la Coliseo de Guadalajara y por qué no, también con gente del talento de la CDMX, con el que quiera, estoy a la orden.

Haz alternado con grandes luchadores, como Averno ¿Que busca ahora el Rey del Mundo, Zandokan con estas oportunidades que se le han ido presentando?

Estoy contento, con estas oportunidades que se me han ido presentando, claro haciendo pareja con Averno, Euforia, Último Guerrero, enfrentándome a Atlantis, Atlantis Jr, luchadores ya consolidados, busco consolidarme en la capital, ser un luchador más del Consejo Mundial de Lucha Libre, dispuesto a cualquier batalla, consolidarme ya en el roster del Consejo, con fuerza y como lo venimos haciendo, trabajando siempre fuerte.

Difunto, tú también has tenido grandes encuentros…

“Creo que hay muchos luchadores muy importantes, he enfrentado a varios, mi sueño era enfrentar a Místico y ya en alguna vez lo enfrenté, pero porque no enfrentar algo más grande, Difunto piensa en planos mayores y creo que esa sería una gran prueba ante un luchadorazo, creo que es de lo mejor del Consejo y porque no medirme contra él.

Zandokan, vemos que Difunto también ve en Guerrero Maya a un gran rival, ¿Te gustaría crecer la rivalidad con Guerrero Maya Jr?

Me gustaría crecer la rivalidad con Guerrero Maya, tengo que sacarme esa espinita, me ganó en el torneo de Arena Puebla contra Arena Coliseo y bueno, tengo que sacarme esa espinita, vengo en mano a mano ahora con él el martes, aquí en la Arena Coliseo de Occidente, entonces quiero esa rivalidad, es un luchador aguerrido, qué al igual que yo sube a darlo todo arriba de un cuadrilátero, me gustaría llegar con esta rivalidad hasta donde se pueda llegar y contento de seguir enfrentando a grandes luchadores como Guerrero Maya, como cualquier otro que me pongan yo contento de seguir demostrando porque la escuela tapatía es la mejor y seguirá siendo por siempre, la mejor.