¿Jugará contra Minnesota? Tua Tagovailoa sale del protocolo de conmociones

Los quarterbacks de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa y Teddy Bridgewater quedaron libres de los protocolos por conmoción, de acuerdo con una fuente al tanto de las decisiones.

La fuente informó a The Associated Press bajo la condición de no ser identificada al anticiparse al anuncio público de los Dolphins.

Skylar Thompson será titular el domingo contra Minnesota. Pero Tagovailoa puede regresar para el partido de Miami contra los Steelers de Pittsburgh el 22 de octubre, el juego en el que los Dolphins rendirán homenaje en el 50 aniversario de su temporada perfecta en 1972.

Tagovailoa regresó a las prácticas de manera limitada esta semana. En el partido contra Los Bengals el 29 de setiembre sufrió un golpe y tuvieron que sacarlo del campo en camilla.

Cuatro días antes se le había permitido jugar contra los Bills de Buffalo después de golpearse la nuca en el suelo. En esa ocasión vaciló al pararse. Los Dolphins dijeron que se debía a una lesión en la espalda.

Un consultor en neurotraumatismos en el juego contra los Bills, que desde entonces ha sido despedido tras una breve investigación, no encontró lesión alguna y permitió que Tagovailoa siguiera jugando.

Tua Tua Tagovailoa sufrió una conmoción en el último encuentro (Andy Lyons/Getty Images)

Esa decisión, combinada con la escena de Tagovailoa en el suelo en Cincinnati días después, dio lugar a cambios inmediatos y significativos en los protocolos de conmoción de la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL. El agregado más notable es que una anormalidad en el equilibrio y/o la estabilidad sería un síntoma que prohibiría el regreso de un jugador al partido.

Esas enmiendas entraron en vigor el fin de semana pasado, y Bridgewater se vio afectado casi inmediatamente. Tuvo apenas una jugada en la derrota del domingo contra los Jets de Nueva York. No exhibía síntomas de conmoción, pero se le aplicaron los protocolos.

