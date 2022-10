Triplemanía XXX: ¿Dónde y a qué hora ver la función?

La lucha libre mexicana vivirá uno de los grandes eventos de este 2022, después de que llegó la hora del capítulo final de Triplemanía XXX, la cual se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México.

Una de las funciones más esperadas, y en donde estarán en juego dos de las máscaras más importantes en el pancracio, además de dos grandes cabelleras.

En la lucha estelar, se define la Ruleta de la Muerte, en donde Pentagón Jr. se jugará su incógnita ante una leyenda viviente como el Villano IV en un combate de alto impacto.

Por otra parte, Pagano y Cibernético buscarán terminar con su gran rivalidad en una lucha extrema, en donde estarán en juego sus cabelleras.

También Fénix buscará hacer historia y convertirse en el tricampeón de la Triple A, cuando se enfrente al Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de la AAA.

Triplemanía XXX luce imperdible y aquí te dejamos todos los detalles:

Fecha: Sábado 15 de octubre del 2022

Horario: 20:00 horas (Streaming) I 21:30 horas (Televisión) I 23:45 horas (diferido)

Canales de transmisión: Fite TV (Streaming) I Space / Claro Sports / Fanatiz I Azteca 7 (diferido)

Esta es la cartelera de Triplemanía XXX

Máscara vs. Máscara:

Pentagón Jr. vs. Villano IV

Megacampeonato de AAA:

Hijo del Vikingo (c) vs. Rey Fénix

Campeonato Reina de Reinas de AAA:

Taya Valkyrie (c) vs. Kamille

Cabellera vs. Cabellera:

Cibernético vs. Pagano

Triple Amenaza por los Campeonatos de Tercías de AAA:

Sansón, Cuatrero y Forastero (c) vs. Psycho Clown, Laredo Kid y Bandido vs. Johnny Caballero, Brian Cage y Sam Adonis

Lucha para definir a los próximos retadores por los Campeonatos por Parejas de AAA:

Dragon Lee y Dralístico vs. Arez y Willie Mack vs. Myzteziz Jr. y Kommander vs. Látigo y Toxin