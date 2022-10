Presentan Copa Mundial de Béisbol 5 en CDMX, ¿cuándo será?

Este martes 18 de octubre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto a Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE y Javier Hidalgo, titular de Indeporte CDMX, presentaron la primera Copa Mundial de Baseball 5.

Dicho evento, que está avalado por las federaciones mundiales de Baseball y Softboll, se llevará acabo en la capital del país del 7 al 13 de noviembre de este año y se realizará en la plancha del Zócalo capitalino, donde se construirán 5 canchas y 2 estadios.

Concluye la presentación de la I Copa del Mundo de #Beisbol5 a desarrollarse en la Ciudad de México del 7 al 13 de noviembre de 2022; la titular de la @CONADE, @AnaGGuevara; la Jefa de Gobierno, @Claudiashein y Javier Hidalgo de @DeporteCDMX se toman la fotografía oficial. ⚾️🇲🇽 pic.twitter.com/dSsjjQdm5X — CONADE (@CONADE) October 18, 2022

En el mundial, participarán 12 equipos mixtos de: África con Sudáfrica y Kenia; de América con Cuba y Venezuela; de Asia: China-Taipéi, Japón y Corea; de Europa se presenta Francia y Lituania; de Oceanía con Australia y el comodín con Túnez; además de México, equipo anfitrión.

“El béisbol 5 es un deporte en desarrollo que se está impulsando en el mundo. Es un deporte muy dinámico porque retoma toda la experiencia del béisbol pero en un asunto más urbano, más incluyente. El béisbol 5 es un deporte que se juega mixto, hombres y mujeres. Es una gran vitrina”, declaró Javier Hidalgo.

Al respecto, Ana Gabriela Guevara mencionó que “Esta nueva propuesta que presenta el béisbol 5 es pegarle con la mano. No hay aditamentos, no hay guantes, no hay bate, no hay caretas, no hay nada que se requiera más que la mano, lo cual lo vuelve mucho más dinámico, porque la pelota no es la de béisbol, es una de goma y hace que el juego se vuelva más estratégico”.

Con el apoyo de la @CONADE y @AnaGabrielaGue, del 7 al 13 de noviembre, el Zócalo será la sede de la primera edición de la Copa Mundial de Baseball5, avalada por la Confederación Internacional de Béisbol y Softbol (WBSC).



Vendrán equipos de: 🇰🇪 🇿🇦 🇨🇺 🇻🇪 🇫🇷 🇱🇹 🇯🇵 🇭🇰 🇹🇳 🇰🇷 pic.twitter.com/L3dwcBacvv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 18, 2022

Además, la titular de la CONADE, aseguró que la apuesta de la Federación Internacional es “meter esta disciplina al marco de los Juegos Olímpicos, ese es el atractivo de tener el mundial por primera vez”, apuntó.

