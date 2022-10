Christian Martinoli tunde a Memo Ochoa: “era como el portero de Martinica”

Una de las cosas que más caracterizan al narrador Christian Martinoli es su estilo ácido y crítico al momento de dar su opinión sobre el estilo de juego de un futbolista o un entrenador.

Te puede interesar: El día que Fernando Hierro aceptó que el América es el más grande de México

En entrevista para el canal de YouTube de Enrique Garay, el reconocido comentarista habló sin trabucos sobre la forma de juego del portero americanista Guillermo Ochoa, a quien comparó incluso con un portero de la Selección de Martinica.

Todo comenzó cuando ambos comentaristas hablaban sobre el desempeño de los futbolistas mexicanos en Europa cuando Martinoli Curi mencionó el nombre del arquero titular de la Selección mexicana.

El narrador de TV Azteca recordó el pasado de Paco Memo en el Ajaccio de Francia y reconoció que se fue al peor equipo de las cinco grandes ligas europeas, pues “todos los fines de semana lo peloteaban como si fuera frontón”.

“Paco Memo generó como un portero de equipo chico lo que pasa cuando juega México contra Martinica, ¿quién es el mejor jugador de Martinica? El portero, porque le llegan 10 veces, ataja siete y le meten tres. En el Ajaccio pasó lo mismo”, aseguró.

Además, Martinoli recordó que Ochoa regularmente era el portero más goleado en Francia y en España cuando jugó en el Málaga y Granada. Y aunque reconoció que tuvo un gran mundial en Brasil 2014, tiene muchas deficiencias.

“Tuvo un mundial impresionante en Brasil, en ese lapso se habló de equipos importantes. Tiene deficiencias desde que empezó en el América, te lo decía Rafa Puente, no recorre la portería en disparos de más de 30 metros... No sale bien por arriba, tiene temor. Él empezó a condicionarse y se puso cómodo con sus ciertos vicios técnicos que no trató de mejorar, porque abajo de los tres postes es una figura.

“¿Tú crees que no equipos como el Olympique de Marsella, Millan, Liverpool, lo pudieron haber agarrado?.. Lo que vieron es sus deficiencias, en dónde no puede competir, no en dónde sí es muy bueno”, explicó el comentarista.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: