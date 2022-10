David Faitelson y Paco Villa protagonizan pelea en redes sociales

En el medio deportivo es conocido que David Faitelson, uno de lo más conocidos y polémicos periodistas, es también una de las voces con mayor peso en el periodismo. El trabajador de ESPN publicó un tweet donde pide que “bajen de su nube a los amerricanistas” y Paco Villa respondió.

“Bajen de su “nube” a los americanistas y a “los jilgueros” a sueldo del América. Once goles, sí, pero sin oposición alguna…”, twitteó David, sin etiquetar a nadie en específico, sin buscar algún personaje en partido y aún así, el relator de TUDN, Paco Villa, citó la publicación e inició el pleito digital.

Villa entonces citó el tweet y escribió: “Tres cosas que hiciste y que ningún “jilguero” hay hecho: 1.Que tu ex patrón en Azteca te sentara en su oficina y te dijera en reiteradas ocasiones que eres un pendejo. Y seguir muchos años en su Empresa. Tú mismo lo contaste. -continúa-”.

“2. Formar parte de juntas de los clubes Morelia y Veracruz. 3. Hacer reportajes de colores todas las semanas del Morelia, que merece todo el respeto, pero que no es de alta convocatoria. Esto lo sé porque se lo dijiste a Toño de Valdés, y pues yo te creo. -continúa-”

“¿Fuiste “jilguero” y hoy quieres criticar a quienes hablan bien del América?. Entonces señala a casi todo el gremio. Cuando pierdan, se equivoquen, la rieguen, ya veremos quién habla y quién no. Ten un poco de congruencia periodística.”

¡Pero esto no acaba aqui!

Luego de que Paco le respondió con tres tweets a David, éste último aprovechó una parte del comunicado para subir una captura de pantalla con un texto de Villa que tituló “#TBT (throwback thursday) de martes y todo un monumento a la libertad periodística y a la credibilidad del periodista…”

“Y aún así...” inicia Villa citando, de nuevo, la publicación del de ESPN, “...jamás me senté en las oficinas del América como tú lo hiciste en las del Veracruz y Morelia. Jamás me sentaron para insultarme como lo reconociste. Y jamás me escucharás hablar mal de mis compañeros del gremio para vender mi producto. Pinche escoria”.

El de TUDN ya encarrerado aprovechó, cual diccionario, para aclarar el significado del sustantivo que usó contra Faitelson.

Ambos periodistas hablaron con los los intestinos antes de con los sesos. Se ventilaron e increparon en reiteradas ocasiones y todo por un marcador de futbol del cual, seguramente, ninguno de los dos obtuvo beneficio alguno.

