Jared Borgetti confía en Gerardo Martino en el Mundial

A pesar de las críticas al proceso de Gerardo Martino, Jared Borgetti, histórico delantero de la Selección mexicana aún confía en que el Tata puede dar un gran papel en Qatar 2022.

En conferencia, el exdelantero de Santos Laguna aseguró que, en este momento, la Selección está en buen momento, a pesar de la percepción general.

“Yo espero que a México siempre le vaya bien en los mundiales y el más claro ejemplo es en 2014, cuando se pasa por repechaje y donde la mayoría era negativa y no quedamos fuera en fase de grupos y nadie se acordó de la manera en que llegan hoy creo que la selección ha mejorado, algunos jugadores están en buen momento y desafortunadamente otros, no creo que alcancen a llegar por las lesiones”, dijo.

Por otra parte, con la experiencia de ser el segundo máximo goleador del Tri, dio su opinión sobre quién debería ser el 9 en Qatar 2022.

“Henry es un delantero que está metiendo goles y seguramente estará en la lista. Tienen que jugar los que estén bien y creo que es un buen momento para él. Raúl está complicado, Funes Mori acaba de regresar, Santi tiene poca actividad en Holanda, pero veo al Tata tranquilo y yo le creo en su proyecto”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la salud de jugadores como Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, Borgetti aseguró que los que deben asistir son los que estén en mejor momento.

“Henry Martín es quien está en mejor momento y vamos a ver que puede seguir para los delanteros. Siempre debes llevar a gente que esté bien física y emocionalmente. Toda la lista siempre tendrá un granito en el arroz, por qué siempre hay alguien que no nos va a gustar y todos tenemos nuestra lista, deberán ir los que tengan que ir, pero si no son esos 4, no hay mucho, ya que hay algunos que no pueden ser elegidos”, señaló.

Jared Borgetti y Luis Hernández fueron los encargados de presentar los nuevos relojes conmemorativos de la Selección mexicana rumbo a Qatar 2022.

