Captan al Piojo Herrera en un bar viendo un show de bailarinas

El entrenador no perdía detalle del baile (Captura de pantalla)

La polémica no termina con Miguel Herrera y los Tigres, ahora el Piojo fue captado en una bar mientras presencia de manera muy atenta el show de nueve bailarinas en un club nocturno.

Te recomendamos

Salinas Pliego le recuerda a Faitelson “te dimos de tragar por años”

GP de la Ciudad de México será transmitido por tv abierta

¿Quién es la aficionada de Tigres que celebró en toples gol de Gignac?

No se sabe exactamente de cuándo es la filmación y en dónde fue tomada, pero se especula que pasó después de que Tigres fue eliminado por el Pachuca en los cuartos de final del Apertura 2022.

El usuario de TikTok @cesarzavala57 fue el encargado de grabar a las chicas y al momento de hacer un paseo, aparece el Piojo Herrera, por lo en el video agregó la descripción “Buscando gente joven para Tigres” y unos emojis.

#Viral



Cachan al "Piojo" en Table Dance



Tigres fue eliminado en Cuartos de Final de la Liga MX y al parecer el Piojo Herrera ya anda buscando ‘piezas jóvenes’, pues habría sido visto en un ‘teibol’ dance viendo bailarinas. pic.twitter.com/8n4SiZ4Au8 — Extra de Morelos (@ExtraMorelos) October 22, 2022

Este hecho llega cuando se está debatiendo la continuidad de Miguel Herrera con los Tigres. Tras ser eliminado por los Tuzos aseguró que el equipo se había hecho, viejo, declaración que no gustó en la directiva felina y que rechazaron.

Además la afición auriazul no está contenta con el Piojo, porque en tres torneos no les ha podido dar un título y no les gusta la forma en la que juega el equipo.