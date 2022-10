Descubre quién es el jugador de Tigres que no tomó vacaciones y se quedó a entrenar

Los Tigres de la UANL, ya tienen 10 días de ser eliminados de toda competencia, y a pesar de estar toda la plantilla de vacaciones, un jugador decidió no tomarlas para poder seguir entrenando en las instalaciones del Estadio Universitario.

El futbolista fue uno de los más criticados por su rendimiento en este Apertura 2022, por lo que quiere demostrar un mayor nivel para este próximo periodo para cambiar los abucheos por aplausos de la fanaticada.

Se trata del delantero ecuatoriano, Jordy Caicedo, quien, con esperanzas de ser convocado al Mundial con la Selección Ecuatoriana, sigue poniéndose en forma para no perder ritmo físico y así ser tomado en cuenta.

Jordy Caicedo está entrenando en lugar de andar de vacaciones o algo así. Su rendimiento no ha sido lo que esperamos de un delantero de Tigres, pero nos queda claro que por ganas no ha sido, y es algo que considero que merece ser aplaudido, y apoyarlo la siguiente temporada. pic.twitter.com/mdzSyCCFn2 — ENDazer 🇷🇺 (Viudo de Soteldo y Leo Fernández) (@endazerrr) October 24, 2022

El refuerzo para este torneo de los felinos no tuvo el inicio que él esperaba en el futbol mexicano, solo marcando una anotación, y no pudiendo tener muchos minutos al no ver cosas importantes dentro del terreno de juego.

Se espera que en los próximos días se defina si Jordy formará parte del combinado sudamericano en lo que será el regreso a una Copa del Mundo para su país desde Brasil 2014.