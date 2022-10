Emilio Lara agradece a la afición americanista tras eliminación

Con 20 años, Emilio Lara fue pieza fundamental durante todo el Apertura 2022 del América, partiendo como lateral principalmente y como central en algunas ocasiones. Sin embargo, tras quedar eliminados en semifinales, el mexicano explotó y fue protagonista de una pelea al finalizar el encuentro. Ante esto, el canterano transmitió su sentir con la afición.

“A la afición americanista: Antes que nada, agradezco el apoyo mostrado en este torneo, que estoy seguro será el primero de muchos siendo parte del primer equipo del América. Ha sido un torneo lleno de emociones, momentos buenos y otros no tan buenos; por un lado me quedo triste, pues creo que teníamos con qué alzar la 14, pero también me quedo tranquilo ya que dejamos todo en la cancha y sé que el siguiente torneo estaremos peleando otra vez”, comenzó diciendo.

“En lo personal, durante este torneo viví cosas muy bonitas que jamás olvidaré y también estoy consciente de que tengo que mejorar. Mi objetivo es hacerlos sentir orgullosos de portar estos colores que tanto amamos. Vamos para adelante y eso es lo único que importa. Su amigo, Pelón Lara”, finalizó

Con este mensaje, Emilio se despidió de un torneo que pintaba para más de las águilas, pues lograr el primer lugar y ser el cuadro más goleador lo prometía, pero todo terminó en una serie de semifinal ante un Toluca que jugará la final ante Pachuca.

Lara será parte de los sparrings de la selección mexicana, por lo que su actualidad y futuro pinta bien; tendrá oportunidad de seguir creciendo y no hay duda de que lo mejor para él está por venir.