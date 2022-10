Pilotos de F1 se quejaron del ‘acoso’ de los aficionados mexicanos

Los pilotos de la Fórmula 1 destacan a la afición mexicana como una de las mejores y que mayor aliento dan; sin embargo, en la última edición del Gran Premio de la Ciudad de México algunos sobrepasaron el límite y cansaron a varios de los corredores.

Te recomendamos

En cada carrera de la F1 se venden entradas para que los seguidores pueda asistir al paddock y así estar por algunas de las zonas en las que se encuentran los pilotos, pero en esta ocasión varios excedieron el límite y no respetaron el espacio de los protagonistas de la máxima categoría del automovilismo.

Aficionados VIP agobiaron a los corredores cuando se trasladaban de sus hospitalitys a los boxes, pidiéndoles fotos o autógrafos, por lo que algunos pilotos expresaron su molestia.

“Es cierto que hay mucha gente en el paddock. Es bueno porque demuestra que hay mucho más interés en la F1. Siempre ha sido una locura aquí, pero este año lo está siendo más”, señaló Charles Leclerc de Ferrari.

Un desafortunado incidente en el paddock del México GP ante la gran cantidad de personas ahí. He estado en muchos GP's y no he visto nunca esto. Ojalá se mejore el próximo año.pic.twitter.com/6ZuncFH3Y2 — David Sánchez Olmos 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) October 30, 2022

Mientras que Carlos Sainz, también del cavallino rampante, apuntó “Me encanta tener a los aficionados a mi alrededor y animándonos. Supongo que al ser latinos tenemos una especie de relación especial con el público. Solo les pido que mantengan la calma, que estamos en un paddock, que no empujen o no griten demasiado”.

Por su parte, Pierre Gasly (AlphaTauri) fue más duro y dijo “Dejar entrar a la gente está bien, pero es cierto que algunos invitados a veces no respetan el espacio que necesitamos. La gente está entrando en los garajes antes de la clasificación y pidiendo fotos cuando ni siquiera son de nuestro equipo. Estamos trabajando y atendemos a los fans cuando podemos”.

Además señaló que incluso su mochila fue abierta mientras se movía por el paddock. “Este fin de semana no me he atrevido a salir del ‘hospitality’ porque si lo haces te acosan. Ayer llegué aquí con la mochila abierta en la que llevaba el pasaporte y ni me había dado cuenta. Lo hablamos en el ‘briefing’ de pilotos. Es estupendo que haya fans, pero tal vez haya que encontrar la manera de que entiendan donde están los límites y cuando deben darnos un poco más de espacio”.

Otros que coincidieron fueron los integrantes McLaren. Lando Norris apuntó “Me encanta tener aficionados aquí, especialmente cuando son niños. Pero la gente que es más mayor no está teniendo respeto por nuestro espacio personal. Deberían sentirse afortunados de estar en el paddock tan cerca de nosotros. Para nosotros es más fácil ir por la puerta de atrás y no firmar nada, pero es algo que queremos hacer, igual que poder caminar por el paddock. Es necesario que la gente respete y sepan donde están los límites”.

Mientras que Daniel Ricciardo apuntó que mientras haya educación no hay problema. “Si todo el mundo se limita a decir ‘por favor’ y ‘gracias’, seguiremos dándole eso a cambio (fotos y autógrafos). Se acercan corriendo, no dicen nada, hacen la foto y se van”.

El sitio La Sexta compartió que varios pilotos llegaron a usar el hopitality de la FIA para evitar el agobio de los aficionados y llegar con calma a las zonas de sus equipos.

También trascendió que la FIA investigaría lo sucedido en el Autódromo Hermanos Rodríguez por la enorme cantidad de aficionados que accedieron al paddock del GP de la CDMX.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV