Mochila Austera: “Millones de mexicanos estaremos apoyando al Tri”

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y la cuenta de Mochila Austera, que se dedica a seguir al Tri y a brindar tips en distintas redes para tu viaje a una copa del mundo, lo sabe. Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con Paolo Flores, líder y creador de la marca, la cual comenzara como una idea que se haría realidad con el tiempo y que ahora está preparándose para cubrir cada detalle de nuestros representantes.

Partía 2016, cuando en un viaje por el viejo continente, Paolo, por azar del destino, tuvo la idea que cambiaría su manera de comunicar el futbol.

“Nace en 2016, por un accidente, cosas del destino, cuando viajaba por Bruselas, conocí a un grupo de mexicanos que tenían un guía turístico que los dejó colgados. Lo conocí en el hostal y les presenté un poquito lo que era Bruselas, dónde comer, dónde ir a comprar souvenirs y de ahí nace. Me preguntaban que si era guía o tenía un blog y les dije que no. Pero de ahí nace la idea y ya cuando empieza a formalizarse o hacerse un proyecto más fuerte fue para 2018 y luego ya en la pandemia me concentré en el mundial”, comentó.

En cuanto al seguimiento específico hacia México, platicó que, nuevamente, fue por casualidad que empezó a crear contenido donde se viera más allá de lo que es un mundial y de lo que significa que tu país acuda a disputarlo.

“Yo empecé en 2018, voy en 2017 a Rusia por un festival de música electrónica y empiezo a conocer la cultura, los tips y empiezo a crear contenido para el mundial, no tan medito, eran más datos generales de Rusia. En 2020, como en junio, empiezo con las primeras sesiones de lo que iba a ser Qatar 2022 en mi contenido, guiando a los seguidores y los que llegaban al canal”, dijo.

Sobre la marca como tal (Mochila Austera), precisó que fue él quien comenzó con el contenido y que hasta la fecha lo realiza, sin embargo, no olvidó a los que lo han apoyado y se han sumado en colaboraciones para que esto siga fluyendo.

“Aquí el que realiza el contenido soy yo, claro que estoy de la mano de Furia Azteca Oficial, de la selección de futbol de ellos. Yo los conozco a ellos dede 2017, participé en un mundialito con ellos en 2018, han estado en muchos en vivos conmigo desde el 2020. El contenido de la Mochila Austera yo escribo, yo edito, yo creo la imagen, pero me han aportado mucho, por ejemplo: Sigo al Tri, Furia Azteca Oficial, todos han aportado su granito de arena”.

Pasando más a fondo al contenido digital que Paolo crea, sus medios son amplios, pues trata de abarcar varias redes, claro, con contenido de calidad. “Está https://lamochilaaustera.com/, que es una guía de siete pasos para comenzar a crear tu mundial desde cero. También en Instagram, Youtube, Facebook, TikTok también le andamos moviendo”.

Lo que espera de México en Qatar

A 21 días de que el Tri inicie su aventura en una nueva justa mundialista, el líder de Mochila Austera comentó el rendimiento que espera de esta selección.

“Los jugadores clave serán todos. Creo que la selección mexicana más que un referente necesita un conjunto, jugar en conjunto y tener esa confianza que se ha perdido en alguno de los partidos por los resultados. Se vienen dos partidos de preparación en Girona y bueno es importante que ahí se corrija todo y si llega a haber algún error, corregirlo porque en el mundial no te puedes equivocar, te equivocas contra Polonia y estarías prácticamente eliminado”, aseguró.

El líder de Mochila Austera, listo para el mundial de Qatar (Paolo Flores)

Paolo también dejó, de forma entusiasmada, un mensaje para el Tri y los jugadores, pues sabe que es un evento que muchas personas quisieran poder ser parte y en donde millones de mexicanos van a apoyar hasta el final.

“Que en cada estrofa del himno nacional que suene en cada partido, en cada grito de la afición que está detrás de la pantalla, que lo sientan y que no solo ellos están jugando, que hay miles, millones de mexicanos que estamos apoyando y creyendo. Ellos llevan el sueño de muchos que quisimos llegar a jugar profesional, no se dio y ellos tienen la gran oportunidad. Que entreguen todo y que sepan que acá los estamos apoyando”.

Por último, Paolo mencionó que ve como candidatos a tres selecciones: “Veo a Argentina, Francia y Brasil, por ahí Alemania o Bélgica también pero es un poquito más complicado”. Por la parte de hasta dónde cree que llegue el Tri, mostró confianza al respecto. “De México quiero que pasen del quinto partido y más allá, tenemos esa esperanza. Vamos con toda la confianza, hay que creer y adelante”, finalizó.