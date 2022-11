Carlos Vela niega contacto con Selección, previo a Qatar 2022

La novela entre Carlos Vela y la Selección mexicana parece haber terminado, después de que el delantero del LAFC desmintió el último supuesto acercamiento por parte de la FMF.

En entrevista con ESPN, Carlos Vela señaló que en ningún momento él recibió una invitación por parte del cuerpo técnico de la Selección mexicana para ser convocado en la última prevista de cara a Qatar 2022.

“La verdad que me enteré apenas hoy, en la mañana, que me comentaron unos compañeros que ‘oye qué paso esto’, y les dije ‘no sé con quien fue’. Yo siempre lo he dicho, yo tengo mucho respeto hacia el Tata, hacia los directivos porque con ellos no he tenido ningún problema, no he tenido algo que pueda decir algo malo de ellos”, dijo.

Por otra parte, el ‘Bombardero’ señaló que no ha tenido contacto con Gerardo Martino más que cuando se lo encuentra de casualidad y hablan de otros temas, además de que no tocan el tema de Selección nacional.

“Al final yo siempre les he deseado lo mejor. No sé por qué quieren seguir buscando donde no hay. Me los he encontrado en el All-Star, al Tata alguna vez he platicado con él, casual, sobre cualquier tema, pero hasta ahí”, dijo.

Carlos Vela, de 33 años, cuenta con una experiencia de 70 partidos con la Slección, en donde de 70 partidos en el Tri, con 19 goles y fue mundialista en 2010 y 2018.

