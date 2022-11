Mbappé salió lastimado del partido frente al Lorient

A tan solo un par de semanas de que inicie el Mundial de Futbol en Qatar 2022, Kylian Mbappé levantó preocupación en algunos aficionados y gente del PSG pues, el joven jugador francés, salió en el partido frente al Lorient por una molestia muscular.

Antes de encarar la Copa del Mundo, la mayoría de las ligas europeas todavía juegan las últimas jornadas antes de poner pausa a su calendario y concentrarse en la justa. Esta semana se jugó la jornada 14 en Francia donde los parisinos visitaron el oeste del país y Mbappé no terminó el juego en el terreno de juego.

PSG Kylian Mbappé no está a gusto en el PSG, de acuerdo a reportes (Octavio Passos/Getty Images)

“No es nada grave, Kylian estaba algo fatigado y era mejor que saliera antes de hora a que arriesgara a quedarse”, comentó el entrenador francés, Christophe Galtier. También en la parte médica expresaron un alivio por la salida Mbappé de quien dicen, no es una lesión grave. “No hemos querido forzarle, pero hay que estar tranquilos con él”.

Mbappé salió al minuto 85 en el duelo frente al Lorient (VALERIO_PENNICINO/Getty Images)

Como el caso del francés, el PSG no pudo contar en este encuentro con Messi quien no jugó por estar en tratamiento para desinflamar el tendón de Aquiles que lo aqueja desde hace tiempo. En la jornada de media semana varias figuras mundiales seguramente no verán acción en el campo por precaución y para que lleguen al 100% al Mundial en Qatar 2022.

