Amaury Vergara deja en claro que “Chivas NO se vende”

Tras quedar eliminados del Apertura 2022 en repechaje, Chivas cambió todo su sistema interno, modificando al director deportivo y trayendo un nuevo entrenador y cuerpo técnico; ante esto y rumores de lo que viene para el Guadalajara en el futuro, el dueño, Amaury Vergara, puso fin a estos, comunicando que el club no está en venta.

“Para mí es importante que la afición entienda lo que hemos venido construyendo en los últimos tres años, que el club ha mejorado radicalmente en muchos aspectos: está estabilizado financieramente, estamos por primera vez en mucho tiempo en un momento de mucho potencial para una nueva etapa deportiva”, comentó para RÉCORD.

Además, comentó sobre la nueva era que le viene a la institución con la presencia de Fernando Hierro y el nuevo DT, mencionando que es algo que lo ilusiona a seguir adelante con el equipo.

“Nos tiene muy emocionados y estoy seguro que con Fernando Hierro y el resto del club vamos a lograr regresar a Chivas donde se merece, que es la prioridad número uno, estar en instancias como equipo grande y no descansaremos hasta lograrlo. No dejaré de invertir, de trabajar y aguantar críticas, tomar los comentarios importantes para seguir creciendo y de hacer todo para que el club tenga lo necesario para lograrlo”, dijo.

Sobre vender al club, afirmó que nunca ha pasado por su cabeza ni la de nadie con decisión para hacerlo, poniendo fin a cualquier rumor.

“Ni un segundo, no ha habido ni una plática ni reunión ni interés de un grupo o de un boxeador famoso, de nadie ha venido una conversación que incite o inspire la posibilidad de que vendamos el equipo; es más, hemos tenido más conversaciones para que el equipo no está en venta. Mucho menos se ha explorado la posibilidad de vendérselo a un dueño de otro equipo. No creemos que en manos de otro dueño el equipo pueda estar mejor”.

Por último, sabe que tiene personas que son pilares para él: “Tengo mucha gente que me apoya y nunca he tenido un incidente fuera de las redes sociales, al contrario, muestras de apoyo y confianza, un comentario positivo equivale a mil negativos”, finalizó.