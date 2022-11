Lo que debes saber del Tri a 12 días del mundial

El Tri sigue preparándose para llegar de la mejor forma a la copa del mundo el próximo 20 de noviembre, donde se buscará competir de la mejor manera y tratar de hacer historia. Este martes, 8 de noviembre, a solo 12 días de que se inicie la justa, hubo bastante actividades por parte de los elementos que conforman al grupo mexicano.

Tecatito, fuera de la copa del mundo

La noticia que se veía venir debido al contexto, pero que muchos aficionados tenían la esperanza de que sí pudiera estar, es la de que Jesús Manuel Corona ha quedado descartado de la copa del mundo.

El futbolista del Sevilla lo intentó, sin embargo, no le alcanzó para estar listo y tuvo que hacerse a un lado, así lo dijo a través de un comunicado la selección: “La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa que el jugador Jesús Manuel Corona no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Lo anterior se debe a que no se ha completado su proceso de recuperación”.

📄 | NOTA



Jesús Manuel Corona no formará parte de nuestra concentración rumbo a 🇶🇦 debido a que no ha completado su proceso de recuperación.



¡Mucha fuerza! Sabemos que pronto volverás con todo. 👊🏻 💚

👉🏻 https://t.co/vnyxxqQZHC #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/lu1F2mGbIB — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 8, 2022

Conferencia del Tata Martino

Este martes, el estratega argentino dio una conferencia de prensa mañanera sobre la actualidad del equipo a los medios de comunicación, donde tocó varios temas, entre ellos, la situación de Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Gerardo Martino dejó en claro que piensa llevar tres delanteros, por lo que uno tendrá que hacerse a un lado, específicamente Santi, pues en caso de que Raúl se recupere, y al parecer lo está haciendo, el ex de Cruz Azul será el sacrificado.

“No le veo caso llevar a 4 jugadores que juegan de 9. Si Raúl Jiménez sigue con esta evolución, seguramente debe estar. Un futbolista de su jerarquía, debe estar en una Copa del Mundo”, mencionó.

Evolución Raúl Jiménez

El delantero que tenía contemplado el Tata para ser su nueve referente en la copa del mundo sufrió una lesión hace meses que no le ha permitido jugar, no obstante, su evolución ha sido favorable en los últimos días, lo que parece indicar que Jiménez sí podrá estar en Qatar.

Martino lo ha dejado claro, si Raúl está bien, va a asistir por sus cualidades y jerarquía. En los entrenamientos de este martes, a Alonso se le vio en momentos junto al grupo, en otros, separado, haciendo trabajos de recuperación, pero lo mejor de todo fue que se le vio disparando al marco.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



Raúl a full para llegar a Qatar…🐺

Con zurda y con derecha, de esa manera hizo remates a portería a la distancia, trabajando la puntería y esforzándose al ser jalado por una liga.

Otro de los temas importantes para el ariete de los Wolves, fue que se incorporó al interescuadras que se llevó a cabo.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



Raúl Jiménez entrenando al parejo del grupo…dando pasos importantes para Qatar 2022!!!



A 6 días de que se dé a conocer la lista de 26 convocados del Tri:



HOY TIENE 70 % DE POSIBILIDADES DE ESTAR EN LA LISTA FINAL…¿llegará?

Hirving Lozano, gol y asistencia

El muñeco diabólico tuvo un cierre de año enorme con el Napoli: gol, asistencia y provocó una expulsión en su último partido previo a incorporarse con la selección mexicana. Un futbolista diferente, un extremo con gol y sumamente peligroso a campo abierto, que le vendrá magnífico al Tri con el nivel que está mostrando en liga y Champions.

El Chucky no podrá ver actividad mañana ante Irak por el encuentro de hoy, pero ya estará junto al grupo para comenzar a adaptarse y prepararse ante Suecia la próxima semana.

Johan Vásquez, titular

El central zurdo del Tri, por fin vio los 90 minutos nuevamente con su equipo, el Cremonese, en una sólida actuación al conseguir empatar a cero ante el AC Milán. De esta forma, Vásquez acudirá a Girona, España, para incorporarse con sus compañeros para seguir trabajando previo al Mundial.