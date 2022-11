Ibai Llanos desprecia a la selección española rumbo a Qatar

La copa del mundo está a la vuelta del esquina y el streamer español, Ibai Llanos, se ha vuelto un foco de atención dentro de esta justa, pues ha desaprovechado la oportunidad de acudir junto a la selección de España a Qatar para grabar y crear contenido, sin embargo, lo ha rechazado.

“Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, aseguró a través de un en vivo.

Ibai Llanos rechaza ir a Qatar para grabar contenido durante el Mundial, debido a ser un país machista y homófobo, entre otras cosas.



Ojalá más influencers como Ibai. Chapó! pic.twitter.com/DwcywKRMyi — M 📺 (@casasola_89) November 10, 2022

Se sabe que el streamer español suele ser independiente y grabar lo que él gusta, que lo principal termina siendo los directos para Twitch, por lo que ir a solamente grabar contenido no le llamó la atención y lo dejó claro.

Por otra parte, Ibai abundó en el tema de si los futbolistas contarían con el poder para frenar un mundial y se mostró sorpresivo, pues considera que es algo fuerte en caso de que llegara a pasar.

“Se niega un Mbappé a ir al mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer. ¿Sabes la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás”, comentó.