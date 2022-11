Lainez asegura que se ha ganado un lugar en el Tri: “no me pueden recriminar nada”

Diego Lainez sigue siendo una de las grandes dudas para asistir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección mexicana debido a que no ha tenido los minutos deseados con su nuevo equipo, el Sporting Braga.

Sin embargo, el futbolista de 22 años considera que se ha ganado cada oportunidad recibida con el Tri, ya que cuando ha sido requerido, ha hecho las cosas bien, por lo que no se le puede reprochar su accionar con el combinado nacional.

“No se me puede recriminar nada, cuando lo he hecho lo he hecho bien, con goles y asistencias. Cada vez que se me dé la oportunidad voy a seguir por ese camino”, declaró el cantero del América en entrevista con TUDN.

Sobre ser parte de los convocados para el mundial, el joven atacante expresó su entusiasmo al mencionar que es un sueño por el que ha trabajado durante varios años.

“Es una ilusión para mí. Es algo por lo que he trabajado, no nada más estos cuatro años, sino más tiempo. Estar en un Mundial para mí será algo especial. Significa mucho, es una responsabilidad porque uno nunca quiere fallarle a nadie”, contó.

Asimismo, el jugador del Braga declaró que México tiene posibilidades de llegar lejos en la Copa del Mundo, ya que considera que el grupo de seleccionados es bueno.

“Creo que tenemos buenas posibilidades de avanzar por nuestros objetivos. Es un grupo muy parejo, puede haber una sorpresa para cualquiera; en un Mundial puede pasar para todos”, finalizó.

