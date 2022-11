Norma Palafox deja de ser jugadora del Atlas Femenil

La mexicana Norma Palafox dio a conocer este jueves que deja de ser futbolista del Atlas, equipo al que llegó para el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

“Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación. Desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia (El Atlas), quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer: ¡las quiero mucho! Gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡GRACIAS!”, fue el mensaje que publicó en Instagram.

Norma participó en 17 partidos de la campaña, en los que fue titular en 16, para un total de mil 334 minutos de juego y consiguió dos anotaciones, ante el FC Juárez y las Rayadas.

La atacante debutó con las Chivas en el Apertura 2017, que fue el primer torneo de la Liga MX Femenil y en el cual el Rebaño se coronó. Después del Clausura 2019 se alejó temporalmente del futbol para incursionar en el reality show Exatlón.

Para el Clausura 2020 volvió con el conjunto rojiblanco y al finalizar el Apertura 2020 salió definitivamente del Guadalajara para dar el salto al Pachuca, donde duró un año.

Ahora habrá que ver dónde jugará Norma Palafox, quien es una de las futbolistas más populares del balompié azteca. En su cuenta de Instagram tiene 2.3 millones de seguidores, mientras que en TikTok suma 1.9 millones.