Piqué rompe el silencio y revela el motivo por el que se retiró del futbol

Gerard Piqué, oficialmente se retiró del futbol a los 35 años, algo que causó asombro en el público pambolero debido a que no es común que un jugador se retire a mitad de temporada.

Sin embargo, en entrevista con Ibai Llanos, el ahora exjugador culé reveló cuál fue la razón por la que se retiró de las canchas y aseguró que pensaba hacerlo desde el inicio de la temporada, pero el equipo lo necesitaba y tuvo que esperarse unos meses.

”Son muchas razones que uno va pensando a medida que va pasando la temporada, la gente sabe que empecé la temporada con Xavi, me dijo que la iba a tener difícil, yo la quise intentar porque la temporada pasada la jugué toda.

“Me sentía desubicado, las sensaciones no eran buenas. Hubo algún día de estos que estaba entrenando en el Camp Nou después del partido y estuve a punto de ir al vestuario y decir ‘se acabó’, yo voy mucho de sensaciones y no acababa de sentirme que era mi sitio, al final no lo hice. Empezaron a caer lesionados y dije ‘no puedo dejar a mi equipo ahora’, me fijé el parón del Mundial como fecha límite, porque sé que después del Mundial estos jugadores ya se iban a recuperar”, contó.

Además, el español, que es dueño del club de futbol FC Andorra, expresó sus intenciones de seguir inmiscuido en este deporte, en específico con el Barcelona, equipo del que aseguró, le gustaría ser presidente.

“Creo que en algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Tengo ganas de hacer muchísimas cosas. Tener la libertad de no estar entrenando diario ni los fines de semana ocupados con partidos me dará la oportunidad de centrarme en otras cosas. En el futuro sí me gustaría ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene”, detalló.

Es importante mencionar que Gerard Piqué disputó su último juego como profesional el pasado 5 de noviembre en el Camp Nou, donde fungió como capitán del Barcelona que venció al Almería 2-0.

Sin embargo, el jugador se retiró del futbol con una expulsión el pasado martes en el duelo contra Osasuna, por lo que no pudo disputar el que hubiera sido su último partido, ya que vio la roja desde la banca.

