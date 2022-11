“No me lo esperaba, me dolió muchísimo”: Miguel Herrera sobre su salida de Tigres

En entrevista con David Faitelson para la cadena ESPN, Miguel Herrera, exentrenador de los Tigres aceptó que el ser cesado de los felinos le llegó de sorpresa al no pensar que seria despedido del plantel.

El estratega explicó cómo Mauricio Culebro le comunicó la decisión de hacerle aún lado del club.

“Me citó en su casa para desayunar, me presenté en su casa, y me lo informó, lo único que tomé fue un vaso de agua, me paré y me fui”

“Me cayó muy de sorpresa, me embargó la molestia, muchísimo. Mauricio es mi amigo, siempre tendremos una gran relación, lo único que quiero es que no se rompa la amistad”

Este golpe en su carrera, el piojo declaró que ha sido el tropiezo más duro como entrenador, inclusive mayor que lo ocurrido con la Selección Nacional de México.

“Ha sido el golpe más duro, no lo esperaba, me embargó la tristeza, hasta el día de ayer yo estaba trabajando para preparar al equipo el próximo semestre”

El entrenador recalcó que el presidente de Tigres le explicó que su despido no fue por temas deportivos, y que su decisión fue por la presión de la gente y las declaraciones polémicas que acepta que se equivocó en decirlo.

“Para mí los resultados son lo más importante, y es la primera vez en la carrera que un directivo me explica que para ellos hay cuestiones más importantes que los resultados deportivos, pienso que si mis declaraciones pesaron muchísimo y acepto que me equivoque en mencionar esa palabra de “Viejos”

Resultados positivos: Estos fueron los números de Miguel Herrera con los Tigres

Por último, Herrera especificó que si la Selección Nacional de México lo llega a buscar en un futuro, siempre estará dispuesto a regresar al Tricolor.

“Siempre estaré listo para la selección, si me llama estaré feliz, por como me fui me hicieron saber que mi nombre siempre estará en la mesa para ser tomado en cuenta”, concluyo.