“En México me ven como un dinosaurio”: Andrés guardado

Andrés Guardado es un histórico de la Selección mexicana de futbol y en Qatar 2022, vivirá su quinta Copa del Mundo y entrará al selecto grupo de jugadores que ha disputado este número de torneos.

Sin embargo, el veterano de 36 años, considera que en México, su carrera no ha sido valorada como el quisiera pese a jugar la mayor parte de su trayectoria en el futbol europeo.

“En Europa se me respeta más; entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá. En México siento que se me ve como un dinosaurio, como que no se le da tanto valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje guiar, llevar mi vida o tome decisiones, es parte de ser jugador, de ser futbolista”, comentó el Principito en entrevista para el programa En Primera Persona de Star+.

Además, el jugador del Betis, compartió que quizás cambiaría la mitad de su carrera en Europa por disputar el ansiado quinto partido con el Tri, aunque fue tajante al mencionar que en Qatar 2022, será su despedida del combinado nacional.

Te recomendamos: Müller y Neuer destacan en la convocatoria de Alemania para Qatar 2022

“No sé si cambiaría mi carrera entera porque me ha costado mucho trabajo. A lo mejor algunos años de carrera en Europa por ese quinto partido, seguro que sí. Mitad y mitad. Estoy convencido que el último partido que me toqué jugar en el Mundial será mi último en selección. Ahí se acaba mi camino”, contó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: