‘Quiero prepararme para volver por el título’: Nonito Donaire

El boxeo filipino cuenta con grandes exponentes y uno de ellos es Nonito Donaire, quien ha hecho historia como campeón en cinco divisiones. Ahora, a sus 39 años, y ya con el retiro cerca, el ‘Filipino flash’ habla sobre su posible oportunidad por el título, además de ver la actualidad de un referente del boxeo mexicano, como Saúl Canelo Álvarez.

¿Cómo te sientes de estar en Acapulco en la Convención del CMB?

— Es un lugar muy bonito, hace mucho calor y es una gran fiesta de boxeo, donde hay muchos compañeros y gente que me encanta convivir y conocer, son muy amables. Mauricio Sulaimán nos recibió bien, doy gracias por este evento tan bueno.

¿Cómo ves la reunión de tantos campeones del mundo?

— Son muchas figuras de todo el mundo y este evento es una como una reunión familiar en donde están todos los hermanos que somos o fuimos campeones y se disfruta. Ya había querido estar junto a todos los campeones.

¿Qué opinas del boxeo en México?

— Tiene un tiempo que no lo he seguido, pero sé que hay nombres que son destacados, como el de Saúl Álvarez, que está haciendo historia, aunque no me gustó su pelea ante Bivol.

¿Qué opinas de una posible revancha con el ruso?

— Hay mucha diferencia entre un 165 libras (Canelo) y el ruso, es mucho peso. Le veo pocas opciones para que pueda ganar esta pelea. Yo espero que se recupere pronto de su mano y ya veremos.

¿Quién debería ser el rival del Canelo?

— Es dificil saberlo, yo pienso que lo primero es ver como regresa de su mano, y ya después vemos. Aunque creo que mucha gente quiere verlo contra David Benavides, pero con el rival que tenga, será una gran pelea.

Ahora que te rankearon número 2 del mundo en el peso gallo. ¿Qué opciones tienes de ir por el título?

— Primero debo enfrentarme a Jason Moloney, quiero que se confirme esa pelea y ya después veremos si buscamos nuevamente a Naoya Inoue para ser campeón.

¿Algún rival que busque Nonito Donaire?

— No pienso en eso, quiero prepararme para el siguiente año y ya veremos que viene.

¿Se acerca el retiro?

_ No me gusta hablar de esto, pero cuando pase se lo agradeceré a la afición y a todos los que nos apoyaron.

