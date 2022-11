Raúl Jiménez abandonará la concentración del Tri, ¿se pierde el Mundial?

Raúl Jiménez continúa recuperándose de su lesión que lo mantiene alejado de las canchas desde finales de agosto, razón por la que no tuvo actividad en el partido donde la Selección mexicana venció 4-0 a Irak.

Dicha situación, causó molestia en el entrenador del Wolverhampton, Steve Davis, quien aseguró que le asombró el ver al delantero mexicano en la banca.

“Solo me enteré después del juego. Vi la foto de él en el banco con su ropa, pero no se cambió para jugar, eso es todo lo que entiendo. No estamos contentos con eso, por cómo se ve y cómo se ve desde afuera. Lo entiendo”, declaró el técnico.

Sin embargo, el entrenador de los Wolves reconoció que Jiménez no jugó porque aún no está listo para hacerlo y aseguró que la Selección mexicana le pidió disculpas al club, argumentando que no tuvo actividad por un tema mental.

“Sabemos que no está listo para jugar, se disculparon por incluirlo. Sabemos muy bien que no está listo para entrar o jugar. Dijeron que fue por razones de salud mental que lo pusieron allí”, señaló.

Además, el entrenador inglés, informó que el canterano americanista volará a Inglaterra este fin de semana con el objetivo de recibir el alta médica de su club y se espera que regrese a más tardar el próximo martes con el objetivo de tener minutos en el juego del miércoles, donde México se enfrentará a Suecia.

