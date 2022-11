Orbelín Pineda revela cuál ha sido su etapa más difícil como jugador

Orbelín Pineda apunta a ser uno de los futbolistas que representará a la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022 debido al gran momento que viven con el AEK Atenas de Grecia; sin embargo, para el jugador guerrerense mantener el sueño europeo no ha sido nada fácil.

En entrevista con Mauricio Ymay para el programa En Primera Persona de Star+ el futbolista mexicano habló sobre sus orígenes y reveló cuál ha sido el momento más complicado que ha vivido en su carrera como profesional.

“Creo que fue la etapa cuando llegué a Celta, fue difícil porque venía de estar jugando la mayoría de los partidos con Cruz Azul y cambió totalmente, llego y no juego nada, no me toman en cuenta. Concentraba, estaba en banca y calentaba, pero no entraba. Yo decía pues que estoy haciendo mal, que está pasando. Decía, ‘¿sí estaré bien acá o no?’”, confesó.

Además, el jugador de 26 años contó que durante su etapa en España, él mismo habló con su entonces entrenador Eduardo Coudet, para pedirle la oportunidad de salir del club si no le daba minutos.

“El entrenador puede ser de gustos, opiniones o tácticas, pero al final de cuentas no me metía (Eduardo Coudet) no sé. Nunca hubo una conversación, pero eso sí, yo tuve el valor de hablar con él y decirle ‘oye Chacho si no me vas a ocupar dame una posibilidad para poder ir mejorando y tener otras opciones de equipos’. Me dio la oportunidad y ahora estamos acá”.

Asimismo, el jugador del AEK Atenas confesó qué equipos de la Liga MX lo buscaron para volver a México; sin embargo, mencionó la razón por la que no quiso regresar, pues apenas llevaba seis meses de haber emigrado a Europa. También, aseguró que quiere volver a LaLiga española.

“Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos, Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo, ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España, eso es una revancha.

Sobre cómo llegó a Grecia, el mexicano señaló que la principal razón fue porque sabía que se jugaba el boleto al Mundial de Qatar 2022 y necesitaba reperar su nivel futbolistico para ser tomado en cuenta, por lo que su exentrenador en Chivas, Matías Almeyda, se volvió un aliado importante. “Yo le dije a Matías, está el mundial a lado y lo que necesito es jugar, yo voy a hacer lo que sé hacer y lo que me conoces”.

El jugador guerrerense también habló sobre lo que significa para él jugar con la Selección mexicana y estar a punto de ser considerado para jugar su primer mundial, algo que calificó como “maravilloso” y “espectacular”.

“Es lo más maravilloso del mundo estar en la Selección mexicana, representar a tu país, tu cultura, tu gente, es algo genial. Me voy a volver loco cuando me toque, quiero representar a México, participar y trascender lo más alto posible. Orgulloso, para eso trabajamos siempre. Estar en esa lista sería algo espectacular. Y no solo estamos, también poder participar y tener la mejor versión de uno”, aseguró Orbelín.

