Brady no se arrepiente de haber regresado a la NFL

El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, respondió que no está arrepentido por haber regresado para una temporada más a la NFL, esto luego de llegar a Alemania donde disputará un partido en aquel país, todo esto como parte de los convenios que tiene la franquicia con Europa.

Brady recibió como obsequio, unos pantalones de cuero bávaros, algunos algunos halagos y festejos de fanáticos antes de enfrentar preguntas sobre su vida personal.

Tom Brady responde preguntas en una conferencia de prensa, en Múnich, Alemania AP (Matthias Schrader/AP)

“Cero, no. Definitivamente no”, dijo el veterano marsical en una concurrida conferencia de prensa en las instalaciones del club Bayern Múnich, de cara al partido del domingo en contra de los Seahawks de Seattle. “Creo que regresé porque siento como que quiero competir. Hablé con el equipo sobre ello y ellos estuvieron emocionados en que volviera”, aceveró.

Un reportero alemán le preguntó al “quarterback” sobre los retos fuera del campo y si sentía remordimiento por haber salido del retiro a lo que Tom respondió sin titubeos “Realmente no siento remordimiento de ningún tipo por ese tipo de cosas. Creo que cuando me comprometo con ello, es porque lo siento y hago mi mejor esfuerzo y trato de dar todo de mí en esta oportunidad en particular”.

Otra pregunta se escuchó en el aire y decía cómo enfrenta los desafíos personales y profesionales. “Haces lo mejor que puedes cada día y sí, eso es lo que he tratado de hacer, ser la mejor versión que puedo para mi familia y para mis compañeros de equipo. Todos tenemos retos. La vida en sí es un reto para todos. Simplemente hacemos lo mejor que podemos”, dijo el jugador de 45 años.

Brady explicó más tarde que le gusta mucho la rutina diaria del trabajo, así como los triunfos, como el que consiguió en una remontada al vencer 16-13 a los Rams de Los Ángeles la semana pasada.

El siete veces campeón de la NFL fue cuestionado por todo el tiempo que ha jugado y que, en apariencia, no se le ve cansado de ellos, Brady respondió concretamente ”Porque nunca lo he sentido como un trabajo. Es difícil para mí creer que sigo jugando a esta edad, pero lo disfruto y me encanta competir. Ciertamente, partidos como el de la semana pasada son la razón de porqué hacemos esto, porque es una victoria emocionante que es difícil de reproducir en casa en la consola de videojuego o algo por el estilo”.

