Faitelson manda contundente mensaje al Perro Bermúdez: “No sirve pa ni ma...”

David Faitelson se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas en torno al mundo deportivo que siempre lo ponen en el ojo del huracán.

Ahora, el periodista de ESPN, volvió a causar furor en las redes luego de que se diera a conocer un video en el que tunde con todo a Enrique “El Perro” Bermúdez.

En entrevista con el comediante Franco Escamilla para la sección Tirando Bola, el analista contó sus experiencias a lo largo de su carrera profesional y de paso dejó un recadito al histórico narrador, de quien aseguró “no sirve pa’ ni madres”.

“El Perro es bueno haciendo uf, uf y recontra uf, y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero por lo demás, con todo respeto, no sirve pa’ ni madre”, aseguró Faitelson.

Aunque el periodista de ESPN reconoció que el narrador de 72 años es bueno en lo que hace, afirmó que no sabe hacer periodismo, pues contó que El Perro intentó hacerlo cuando trabajaba en Nuevo León.

“Tuve bronca con él, pero él es muy bueno narrando, muy buen narrador histórico, pero no le pidas periodismo, porque no es periodista, punto, y no le pidas su opinión, porque no sabe dar una opinión; ¿estoy diciendo alguna mentira?, por favor”, señaló.

