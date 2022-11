Manchester United reacciona a los ‘ataques’ de Cristiano Ronaldo

El Manchester United valoró este lunes las declaraciones de su delantero Cristiano Ronaldo en televisión en las que criticó duramente al club por el que se sintió “traicionado” varias veces, a lo que la entidad respondió que mantendrá su “enfoque en el impulso, la creencia y la unión” entre plantilla y afición.

"El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos", sostuvo la entidad con firmeza en un escueto comunicado tras las palabras del atacante portugués en un extracto de la entrevista íntegra a TalkTV.

El futbolista, de 37 años, confesó que tanto su entrenador, Erik ten Hag, como “dos o tres personas más del club” intentaron que saliera. “Me sentí traicionado. No me importa, la gente tiene que escuchar la verdad. Me sentí traicionado y siento que hay gente que no quiere que esté aquí desde el año pasado”, dijo el portugués, fuera de la convocatoria este domingo ante el Fulham.

ℹ️ Comunicado de Manchester United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 14, 2022

El luso ha marcado tres goles esta campaña y no tiene ni mucho menos un sitio asegurado en el once titular. Cristiano fue apartado del equipo el mes pasado después de rechazar entrar en el campo ante el Tottenham y abandonar el partido antes del final.

“No tengo respeto por él (Ten Hag), porque él no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar”, añadió en el avance de una entrevista que se verá el miércoles y el jueves. El portugués, que se marcha ahora al Mundial de Qatar con su selección, valoró además la falta de evolución del United desde la marcha de Alex Ferguson.

“Los aficionados deben saber la verdad. Quiero lo mejor para el club, por eso vine. Desde que Ferguson se fue no he visto evolución en el equipo. Nada ha cambiado. Si quieren cambiarlo, necesitan hacer muchas cosas diferente”, añadió.

Ante estas duras declaraciones, el United, en su comunicado, se limitó a afirmar que la institución quiere “mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas”.

