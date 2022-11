Alexis Vega sueña con Europa después de Qatar: “Estoy en mi mejor momento”

El Mundial de Qatar 2022 puede ser una gran oportunidad para que futbolistas mexicanos como Alexis Vega demuestren su nivel y despierten el interés de clubes europeos por contratarlos.

Dicha situación es bien sabida por el 10 de la Selección mexicana, quien aseguró que se siente en su mejor momento y está preparado para ser titular en Qatar si Gerardo Martino lo toma en cuenta para iniciar los partidos.

“Estoy a disposición del técnico, si me toma como titular yo encantado, sino a apoyar quien esté. Me siento en el mejor momento de mi carrera, y estoy para tomar la responsabilidad. Sé que me puede tocar o no, así que estoy mentalizado en que puedo jugar y que lo voy a hacer de la mejor manera”, mencionó el ariete mexicano.

Además el futbolista habló sobre su sueño de emigrar al viejo continente y aseguró que en Chivas lo respaldan en caso de que llegue una oferta.

“Sueño con jugar en Europa, con hacer un buen Mundial, poder ayudar a mis compañeros y si se da contentísimo. Ya hablé con la directiva (de Chivas) y ellos están muy contentos, y sino, estoy en un gran equipo.

“Está en el contrato (con Chivas), en las cláusulas, lo hablamos desde un principio de la renovación, ellos están en la mejor disposición. Estoy seguro que si se da la oportunidad me van a apoyar”, aseguró.

Sobre la polémica convocatoria de Raúl Jiménez, Vega mencionó que el delantero del Wolverhampton trabajará el doble para llegar a buen ritmo a la Copa de Mundo.

“Sabemos lo que nos puede dar, viene pasando de una lesión muy complicada. Ahora le tocó tener minutos y estoy seguro que en estos próximos días trabajará el doble para llegar de la mejor manera. Va a agarrar el ritmo que tenía en su equipo y va a llegar muy bien para apoyarnos”, finalizó.

Es importante mencionar que, tras la ausencia de Jesús Tecatito Corona por lesión, Alexis Vega apunta para ser titular en la justa mundialista, donde México debutará el próximo 22 de noviembre ante Polonia.

