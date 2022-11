Ochoa: “Estoy convencido que podemos sacar buenos resultados en Qatar”

México está listo para enfrentar a Polonia, su primer rival en la copa del mundo de Qatar 2022, luego de haber finalizado sus duelos de preparación, sacando una victoria ante Irak y una derrota contra Suecia. Tras esto, el portero Guillermo Ochoa, ha platicado a los medios lo que espera del mundial y sobre lo que se le exigirá al Tri.

“Sabemos que es un grupo complicado, no hay rival sencillo, son difíciles, se nos va a exigir bastante, ir partido a partido con esa humildad, mejorando en detalles, estoy convencido que el equipo puede sacar buenos resultados”, comenzó diciendo Paco Memo para TUDN.

“Creo que fueron unas Eliminatorias complicadas, el equipo lo hizo bastante bien, calificamos de buena manera al mundial, tuvimos amistosos que nos sirven, también la fortuna de no tener lesionados en estos juegos, tranquilos, emocionados y es un momento para disfrutar y creer”, expresó.

Tras su llegada a Doha para concentrarse junto al grupo y buscar realizar una buena justa mundialista, Ochoa mostró su felicidad por disputar su quinta copa del mundo.

“Es algo increíble, inimaginable, si me hubieran dicho esto en el primer mundial que estuve no lo hubiera creído, no es fácil para un jugador de futbol estar en un mundial, en cinco es más complicado, soy un privilegiado y ojalá que sea con un mundial histórico para México”, mencionó.

Por último, le mandó un mensaje al Tricolor: “A la gente, sabemos que el mexicano hace de todo y deja todo por disfrutar de su selección, recorriendo kilómetros para ir a Mundiales, a la gente que viene acá que disfrute, que respete a otras culturas, que muestre la educación del mexicano al igual que nosotros lo pedimos, que canten y griten lo más posible”, finalizó.