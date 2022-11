Mil Máscaras recibe histórico reconocimiento por parte de Japón

La carrera de Mil Máscaras y su legado en la lucha libre fue inmortalizado de la mejor manera, después de que el gobierno japonés entregó la medalla de la Orden del Sol Naciente, rayos de oro y plata, homenaje que se realizó en la Arena México.

En la función del viernes espectacular del CMLL, el embajador de Japón en México Noriteru Fukushima fue el encargado de entregar el reconocimiento a Mr. Personalidad en el ring de la Arena México, en donde la afición se volcó en aplausos para la leyenda enmascarada.

“Es algo extraordinario que para un gobierno extranjero me de una condecoración, que aquí en México no lo han hecho, pero no la pido. Simplemente es extraordinario. Yo tengo cómo 170 trofeos y 80 de ellos me los gané en Japón. Pero más que los trofeos, es el aplauso que recibes de la afición el verdadero reconocimiento”, dijo Mil Máscaras a Publimetro.

El gladiador enmascarado es apenas el tercer mexicano que es condecorado con esta medalla, después de Genaro Estrada, escritor, periodista; creador de la doctrina Estrada, sus restos se encuentran en la Rotonda de los Personajes Ilustres y Aarón Sáenz Garza catedrático, abogado y militar en la época de Álvaro Obregón; ambos personajes también fueron Secretarios de Relaciones Exteriores.

Se puede conceder a ciudadanos extranjeros acompañado de un Diploma firmado por el propio Emperador reinante. Algunos personajes que han recibido esta medalla son: Clint East Wood (por contribuir en las relaciones Japón-Estados Unidos), Francisco Barberán (por artículos científicos), Bill Gates (por su filantropía).

Como figura de la lucha libre, también habló de la inspiración que ha dejado para los gladiadores alrededor del mundo.

“Tengo como 1200 dibujos de las máscaras que he diseñado y ahora los jóvenes me han copiado, no solo las luchas, también las máscaras y cuando quiera meto a la cárcel a uno mediante el gobierno, pero no lo hago por que ellos vas empezando y espero que logren crecer como lo hice”, aseguró.

Por otra parte aseguró que aún no piensa en el retiro, por lo que se mantiene en activo en algunas arenas y también asiste en manera de homenaje para dar firmas de autógrafos y fotografías con los fanáticos.

El Embajador del Japón en México Sr. Noriteru Fukushima entrega a Mil Máscaras la Condecoración con la Orden del Sol Naciente, Rayos Oro y Plata por parte del Gobierno del Japón ante la presencia del Director General de PROMECOR, el Sr. Salvador Lutteroth. pic.twitter.com/kQ4Ghib7gW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 19, 2022

