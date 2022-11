“Pórtense bien”: Marcelo Ebrard durante inauguración del Centro México Qatar

Este sábado, a menos de 24 horas de que arranque la Copa del Mundo, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, inauguró el Centro México Qatar, con sede en Doha.

En la gala también estuvieron presentes el exseleccionado Jared Borgetti, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, autoridades qataríes, la oficial Galindo de la Guardia Nacional y la afición tricolor que ya se encuentra en el país árabe.

Durante la ceremonia, Ebrard casaubón dio un pequeño discurso para hablar sobre el esfuerzo por inaugurar el centro que atenderá hasta 80 mil mexicanos y aprovechó para mandar un mensaje a la afición.

“Fueron meses los que estuvimos preparándonos para el día de hoy, para brindar los servicios de respaldo a la afición mexicana. Estamos listos para iniciar a trabajar desde hoy y apoyarlos. Gracias a todas y a todos y que inicie este Mundial. Pórtense bien”, declaró el canciller.

Asimismo, Ebrard se dio el tiempo de hablar sobre el mexicano que ingresó alcohol a Qatar pese a la prohibición del país, a lo que aseguró que esa imagen no representa a los connacionales y pidió a los aficionados respetar las leyes del país.

“Esas acciones no nos califican, ni son nuestra imagen, México es conocido como un pueblo alegre y respetuoso, ese tipo de cosas no se deberían de repetir, porque no somos nosotros. En Qatar hay de todo, se puede comprar, hay que respetar”,

Es importante mencionar que el Mundial da inicio este domingo 20 de noviembre y la Selección mexicana hará su debut el martes 22 ante Polonia. En el Centro México Qatar se brindarán servicios de salud y trámites consulares para apoyar a los mexicanos durante la Copa del Mundo.

