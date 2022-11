“No me la creo”: Alexis Vega sobre comparación con Messi y Neymar

México está a a menos de 48 horas de iniciar su aventura en una nueva justa mundialista y Alexis Vega tiene claro el compromiso con el país por hacer un buen papel, así como la oportunidad que tiene de mostrarse, la cual para él es todo un sueño, más porque le han catalogado como uno de los mejores ‘10′, junto a Messi y Neymar.

“Todavía no me la creo, por ahí vi algunas publicaciones donde sale Neymar, Messi, jugadores de mucha calidad y ver mi foto al lado de ellos es un sueño que estoy viviendo, todavía no me la creo, estamos a nada, a horas de iniciar una Copa del Mundo y voy a representar a mi país de la mejor manera”, mencionó para FIFA en una entrevista personal.

Por otra parte, el futbolista de Chivas platicó sobre lo que piensa de Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, jugadores icónicos con cinco mundiales y que, para él, aportan muchísimo y los ayudan a conseguir cosas importantes.

“Me motiva mucho saber que todos podemos lograr cosas importantes, ellos desde muy chicos han representado a un país entero, ahora que les han entregado los reconocimientos por sus cinco mundiales, Andrés como el jugador con más partidos jugados con selección para mí es una gran motivación poder aprender todo lo que nos han enseñado”, comentó.

Busca hacer historia

Alexis tiene ganas de hacer bien las cosas con la selección en la copa del mundo y lo ha ido demostrando en la cancha, pero hoy, también la ha expresado en entrevista.

“Trascender, hacer historia con mi país, sabemos que el quinto partido lo traemos en la mente, no pienso en otra cosa, ni trascender yo solo, quiero hacer un buen mundial junto a mis compañeros y que toda la gente nos recuerde por este gran mundial”.