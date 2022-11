Argentina vs México ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

La primera gran sorpresa del Mundial de Qatar la brindó Arabia Saudita al vencer 2-1 a Argentina; el equipo asiático demostró que un buen planteamiento y mentalidad para aprovechar las pocas opciones de gol que tendrían eran necesarias para vencer a uno de los favoritos para coronarse como campeón.

México y Polonia intentaron sacar provecho del resultado de sus oponentes de grupo. El sentir popular es que la Selección mexicana dominó por tener más tiempo el esférico en su poder; sin embargo, la estadística resulta sobrevalorada cuando las opciones claras estuvieron del lado contrario; incluso se necesitó de un lance excepcional del guardameta azteca Guillermo Ochoa, quien detuvo un penal a Robert Lewandowski, para mantener el cero en su portería.

Mundial de Qatar 2022 "Memo" Ochoa contra Polonia, deteniendo el penal de Lewandowski (Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images)

La historia de juegos entre Argentina y México se inclina a favor de los de Conmebol con tres victorias previas en Mundiales pero el Tri siempre salió adelante en todos sus segundos encuentros en los recientes ocho Mundiales en estas instancias pero las estadísticas no juegan y alguna de ellas tendrá que romperse en este encuentro que es de vital importancia para los dos equipos que llegarán a la cita conociendo el resultado entre Polonia y Arabia Saudita que también dictará las necesidades y afectará su planteamiento.

El equipo azteca necesita no perder para tener claras opciones de avanzar mientras que Argentina tiene que sumar tres puntos para no depender por completo de otros resultados; sin embargo, las dos selecciones del Grupo C que avanzarán a la siguiente ronda se conocerán hasta la última fecha.

Por sí no lo viste: Inglaterra deja al borde de la eliminación a Estados Unidos

Un encuentro imperdible, por lo que te dejamos todos los detalles

Argentina vs México

Fecha: Sábado 26 de noviembre del 2022

Horario: 13:00 horas

Canales de transmisión: Azteca 7 I Canal 5 I TUDN I Las Estrellas I Vix + I Sky Sports

Publimetro te recomienda