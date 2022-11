‘Con 15 minutos’: Cuauhtémoc Blanco busca ayudar al Tri en Mundial

La derrota de la Selección mexicana ha generado toda clase de reacciones y ahora fue Cuauhtémoc Blanco un histórico del Tri quien pidió una nueva oportunidad para ayudar en el Mundial.

En entrevista con Fox Sports, el actual político aseguró que podría ayudar con dar de pases de gol para llevarse el triunfo.

“Hay que estar al pendiente de Arabia Saudita, es un equipo bien trabajado. A mi con que me den 15 minutos cabrón, para dar un poco de show, dos pases de gol y me salgo”, aseguró la ex figura del América y del Tri en esta entrevista.

Foto: Getty Images

Aunque sí refirió la razón por la que jugaría tan poco tiempo: “A los 50 años me puede dar un infarto”, dijo.

México deberá conseguir un triunfo ante Arabia Saudita para poder pelear por un lugar en los octavos de final de Qatar 2022.

