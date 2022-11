Andrés Guardado defiende a Messi de mensajes del Canelo Álvarez

La polémica alrededor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre Lionel Messi ha llegado a oídos de todos, incluyendo al seleccionado Andrés Guardado, quien mandó un mensaje acerca de lo sucedido con el argentino y el jersey de México.

En conferencia de prensa, el jugador del Real Betis afirmó que Canelo Álvarez no sabe lo que pasa en un vestidor de futbol.

“He tenido la fortuna de enfrentarlo en España durante muchos años, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente el Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo entender la reacción que tiene de ofenderse de ver la playera en el piso.

Por otra parte, el capitán de la Selección mexicana aseguró que ve como una tontería esta polémica y no le dio más importancia.

“Para mi, realmente me parece una tontería de lo que se está hablando, porque no tiene mayor importancia para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión”, señaló.

Andrés Guardado se perderá el siguiente encuentro con la Selección mexicana, después de que salió lesionado en el duelo ante Argentina.

