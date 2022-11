Boxeador argentino le canta tiro a ‘El Canelo’ en defensa de Messi

Ezequiel Matthysse vs El Canelo. Fotos de Instagram: ezequielmatthysse; canelo; y leomessi.

Luego de que Lionel Messi fuera captado supuestamente pateando un jersey de la Selección tricolor tras el triunfo de Argentina contra México en el Mundial de Qatar 2022, Saúl ‘Canelo’ Álvarez explotó contra el número 10; sin embargo, un boxeador retó al mexicano en defensa de su connacional.

Tras la polémica por la playera de México presuntamente pisoteada por Messi en los vestidores del Estadio Lusail tras llevarse la victoria el pasado sábado durante un partido de la Copa del Mundo, ‘El Canelo’ se mostró molesto con el futbolista en redes sociales.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, fueron los cometarios que hicieron enfurecer a los argentinos, incluyendo al boxeador Ezequiel Matthysse, quien publicó un video dirigido a ‘El Canelo’.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Matthysse se mostró bastante molesto con el boxeador mexicano, pues comenzó a hablar con una actitud bastante retadora diciéndole “¿Qué onda Canelo?, Canelón... ¿Qué onda con Messi?”.

“Mira que el que se mete con Messi... acá el que se mete con Messi... saltamos todos los argentinos”, aseguró el boxeador argentino, quien fue campeón mundial amateur del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Matthysse llama “perro” a ‘El Canelo’ Álvarez

“¡Ojo, perro! Guarda guacho, eh... ¡Con Messi no! Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no...”, finalizó Ezequiel en el video, que además reta a ‘El Canelo’ Álvarez a “12 rounds en Las Vegas”.

Según el argentino, la gente le pidió defender a Messi de las amenazas del mexicano, mandándole también una indirecta en otra publicación en donde agregó fotografías de los tres deportistas; “Que peleen, sino, que corran”, dice en la descripción.

Hasta el momento ‘El Canelo’ no le ha dado una respuesta al joven boxeador de apenas 24 años de edad, quien también es influencer y cantante.

Además, compartió otro video en donde se ve como ‘El Canelo’ es noqueado por el boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr., agregándole la frase “nadie es invencible”.

