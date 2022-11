“Necesitamos darle respuestas al pueblo de México”: Tata Martino

Pese a que la Selección Mexicana se encuentra al borde de la eliminación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el entrenador del equipo nacional Gerardo “Tata” Martino aseguró que solo les sirve ganar y tratarán de hacerlo, así como usar a su favor un posible triunfo del combinado argentino contra Polonia.

“Sabemos que si ganamos nuestro partido podemos aprovechar el resultado del duelo entre Argentina y Polonia para clasificar. Necesitamos darle respuestas al pueblo de México”, expresó en conferencia de prensa.

Ante la presión de los aficionados mexicanos y la posibilidad de que México consolide una de sus peores actuaciones en mundiales, el entrenador argentino volverá a su tradicional esquema de juego con un 4-3-3, con el que intenta replicar la idea de juego planteada en el primer encuentro contra Polonia.

“Quiero que el equipo tenga volumen de juego, como con Polonia. Debemos construir juego y de ahí que las jugadas terminen en gol”.

Por su necesidad de anotar al menos tres goles para clasificar a los octavos de final, el “Tata” Martino dijo que en el México vs Arabia Saudita “los volantes y laterales deben de llegar más para generar peligro y tener más gente dentro del área”.

Asimismo, Martino, quién pase lo que pase no continuará al frente del tricolor al término de la Copa del Mundo, explicó que no está a favor de armar esquemas de juego donde el jugador no se sienta cómodo, es decir, su planteamiento contra Argentina estuvo completamente planeado y ensayado.

El equipo mexicano necesita ganar este miércoles en su tercer partido del mundial de futbol por al menos tres goles y que la Selección argentina se imponga a Polonia para pasar a la siguiente fase de octavos de final.

