Yon de Luisa se mantendrá como presidente la FMF tras Qatar 2022

-El mismo que dejó a Chepo de la Torre casi hasta dejarnos sin mundial

-No clasificó a los olímpicos en París

-No clasificó al mundial femenil.

-Rotundo fracaso en Qatar.

-Al que el Tata le renunció 2 veces y le dijo que no.



El es Yon de Luisa pic.twitter.com/U5Tpnw7L53