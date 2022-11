“Funes Mori no juega por una cuestión de elección”: Tata Martino

Funes Mori es el único delantero del Tri que no ha tenido minutos en el Mundial. Foto: AP y Mexsport

La falta de gol en la Selección mexicana ha preocupado a la afición tricolor de cara a su último juego de la fase de grupos, en el que tendrán que golear a Arabia Saudita para clasificar a octavos de final.

Dicha situación, ha generado mucha controversia, esto luego de que Gerardo Martino haya utilizado de recambio a Raúl Jiménez en los primeros dos juegos del Mundial, quien viene saliendo de una lesión y no se encuentra en su mejor nivel, por lo que a un día del juego contra Arabia, el Tata fue cuestionado sobre el por qué no ha utilizado a Rogelio Funes Mori.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino detalló que si bien ha tenido a los 26 jugadores disponibles para entrar a la cancha, el Mellizo no ha visto minutos por una cuestión de elección.

“Rogelio no ha jugado por una cuestión de elección. Nosotros hemos tenido en los dos partidos los 26 jugadores a disposición y los que no estuvieron fue por cuestiones de elección, no hay otro argumento”, detalló.

Además, el Tata explicó que elige su once inicial con base a lo que observa en el día a día durante los entrenamientos, por lo que busca elegir a los que están en mejor nivel, dando a entender que el ariete de Rayados no está en las mejores condiciones.

“Pasa que nosotros venimos cada día entrenando y tratamos de elegir a los que consideramos que están mejor”, agregó.

Es importante mencionar que la convocatoria de Rogelio Funes Mori generó mucha polémica, debido a que muchos consideraban que no estaba en el nivel óptimo para asistir a la justa mundialista, por lo que ahora, al ser el único delantero que no ha visto actividad, deja mucho en duda las decisiones del entrenador tricolor.

