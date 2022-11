“Estamos en un país malinchista”: Hugo Sánchez

La Selección mexicana de futbol ha tenido en Qatar 2022, uno de sus peores arranques en la historia de los Mundiales a los que ha asistido.

Dicha situación, ha desencadenado en una serie de rumores que apuntan a la salida de Gerardo Martino al término de la Copa del Mundo, independientemente de si el Tri logra o no componer el camino en el torneo.

Al respecto, Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, mostró su inconformidad ante la posible llegada de un técnico extranjero al banquillo de la selección.

Durante el programa de Futbol Picante, el Pentapichichi mencionó que él preferiría que un entrenador mexicano fracasara al frente del Tri, incluso, catalogó al país de malinchista por no confiar en el talento nacional.

“Si no lo hace mejor que un mexicano (un entrenador extranjero), que dejen a un mexicano. Estamos en un país de malinchistas, donde no creemos en nuestra comida, nuestro país. Hay que morir con los nuestros, debemos proteger a los nuestros”, comentó el exfutbolista.

Además, David Faitelson se integró a la plática y mencionó que la Selección mexicana ya busca un nuevo entrenador, y afirmó que uno de los que podría llegar al banquillo sería Mauricio Pochettino, quien dirgió al PSG, y Gustavo Alfaro, timonel de Ecuador, situación que molestó aún más a Hugo Sánchez.

“Que el seleccionador mexicanos sea mexicano, porque si no pasa lo mismo de siempre. Prefiero que pase con un mexicano a que venga otro de fuera y se lleve el dinero afuera. No me ha gustado nunca que venga un entrenador a la selección mexicana, y lo seguiré defendiendo siempre”, remató el exjugador del Real Madrid.

Es importante mencionar que no es la primera ocasión que Sánchez mencionó el término “malinchista” pues en infinidad de ocasiones a expresado su inconformidad por el hecho de que un entrenador extranjero dirija a México.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: