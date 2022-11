‘La Adictiva’ compone creativa canción al Tri previo al juego con Arabia

México está a horas de jugarse el pase histórico a los octavos de final ante Arabia Saudita en la tercera ronda de grupos y los aficionados ya están calentando el partido, así lo demostró un grupo de música mexicana, quien subió una canción bastante innovadora a TikTok, con la cual llamaron la atención de sus millones de seguidores.

Te interesa: ¡OFICIAL! Chicharito es fichado por equipo español de Ibai Llanos

Fue la banda sinaloense, ‘La Adictiva’, quien dejó un video en redes sociales en la que componen versos hacia la selección mexicana, en donde destacan sentimientos encontrados, como a los jugadores que extrañan, así como el momento que vive el Tri y la esperanza que hay.

“Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito”, comienza la canción. “Ni un gol hemos anotado y ya viene el tercer partido”, continuaron cantando, con lo que hicieron referencia a la actualidad del equipo.

“Ya no metan al compa Jiménez, es bueno pero ahorita no anda al millón ese plebe. El miércoles jugamos con Arabia y ese es el decisivo, si no metemos más de cuatro goles, estamos perdidos, no se asusten claro que se puede, y si no avanzamos aquí nos vemos, pa’l que viene.”

@laadictivaoficial Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito…🎶 😂 VAMOS MÉXICO!!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽⚽️ HHumorAdictivoaludos @miseleccionmx 🔥 ♬ sonido original - La Adictiva

El video ha alcanzado las 70 mil reproducciones en apenas una hora de publicado, así como más de 450 comentarios de la audiencia mexicana que está de acuerdo y que apoyará a México hasta el final.

El encuentro se llevará a cabo en punto de las 13:00 horas de la Ciudad de México, al igual que el de Polonia vs Argentina, con lo que se conocerá a quienes avanzan a la siguiente ronda.